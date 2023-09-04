Harry Potter ilk üç filmi 8 Eylül'de tekrar vizyonda! Harry Potter vizyon tarihi 2023

Tüm dünyada büyük ilgi gören ve büyücülük okulu deyince akla gelen ilk seri Harry Potter, 8 Eylül tarihinde tekrar vizyonda! İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından kaleme alınan 7 kitaplık bu eserin sinema serisi tekrar vizyonda giriyor. Peki, Harry Potter vizyon tarihi ne zaman? Harry Potter nerede yayınlanacak? Gibi sorular için haberimizi okumaya devam edin.

HARRY POTTER VİZYON TARİHİ 2023

Potter severleri heyecanlandıran haber Paribu cineverse tarafından geldi. Büyücülük dünyasının gizemli kapılarını aralayan bu seri tekrar vizyona girmeye hazırlanıyor. Harry Potter serisi ile ilgili yeni bir oyun veya film projesi için bir başlangıç olabilir mi? Harry Potter serisinin ilk üç filmi olan "Harry Potter ve Felsefe Taşı", "Harry Potter ve Sırlar Odası" ve "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı" sevenleriyle beyaz perdede buluşacak.

Paribu cineverse ekranlarından vizyona girecek bu efsane seri için günler sayılıyor. Harry Potter vizyon tarihi 08.09.2023 olarak duyuruldu. Serinin ilk üç filmine 8 Eylül tarihinde sadece Paribu cineverse sinema salonlarından erişim olacak.

HARRY POTTER 8 EYLÜLDE PARİBU CİNEVERSE SALONLARINDA

Potter severlerin ve büyücülük dünyasına ilgi duyanların tekrar tekrar bitirdiği Harry Potter serisi 8 Eylülde Paribu cineverse salonlarında sizlerle olacak. Peki, Paribu cineverse hangi illerde var? Harry Potter serisi nereden izlenir? Gibi sosyal medyada dolaşan sorularınızın cevabını gelin birlikte bulalım.

HARRY POTTER SERİSİ NEREDEN İZLENİR? PARİBU CİNEVERSE SALONLARI!

Son zamanlarda filmin kalitesi kadar önem taşıyan bir konu da filmi nerede izlediğimiz olmuştur. Harry Potter serisinin ilk üç filmini tekrar vizyona alan Paribu cineverse salonlarından birkaçını sizler için listeledik:

Paribu Cineverse Acarkent Coliseum (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse Akasya (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse Anatolium Marmara (İstanbul Anadolu)

Paribu Cineverse İstinyePark (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Zorlu Center (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Kanyon (İstanbul Avrupa)

Paribu Cineverse Atakule (Ankara)

Paribu Cineverse ANKAmall (Ankara)

Paribu Cineverse Cepa (Ankara)

Paribu Cineverse Optimum (İzmir)

Paribu Cineverse Karşıyaka Hilltown (İzmir)

Paribu Cineverse Bursa Marka (Bursa)

Paribu cineverse'in ayrıcalıklı salonlarından bazılarını sizin için listeledik. Paribu cineverse'in size daha yakın salonları için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.