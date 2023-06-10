Harry Potter dizisi için geri sayım! Harry Potter dizisi HBO MAX'ta başladı mı? Harry Potter dizi oyuncuları

2023 yılının en çok takip edilecek dizisi Harry Potter için HBO Max harekete geçti. Efsane film serisi olan Harry Potter, yıllardır en çok izlenenler listesinde birinci sırada yerini koruyor. Büyük kitleyi çekmek için HBO Max'ın açıkladığı bu karar sonrası hayranları çekimlere ve oyunculara kadar merakla araştırma yapmaya başladı.

HARRY POTTER DİZİSİ BAŞLADI MI?

J. K. Rowling'ın kitap serisinden yapılacak olan dizinin daha öncede yapılacağına dair ortaya iddialar atılmıştı. Ancak kitabın yazarı Rowling, dizi formatında konuya LGBT teması konulmasından dolayı rahatsız olmuş ve iptal etmişti.

Cinsiyetsizleştirmeye karşı olan Rowling'in bu açıklaması sonrası HBO Max özgünlüğü koruyacağına dair anlaşma yaptı.

HARRY POTTER DİZİ OYUNCULARI

Sosyal medya hesabından ise dizinin yakın zamanda çekileceğini duyurdu. Ancak oyuncular ve çekim medyadan sır gibi saklanıyor. Dizi çekimleri 10 yıl boyunca devam edecek. Bunun için güçlü bir cast çalışması yapılmakta.