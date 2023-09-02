Hollywood’un dünya çapında ses getiren yapımları Türkiye'de çekilecek! İşte ilk filmin çekildiği ilimiz...

2022 yılında Türkiye’de 18’i sinema filmi olmak üzere 233 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı 2021 yılına oranla yüzde 46’lık bir artış gösterdi.

2022 YILINDA TÜRKİYE'DE 18 SİNEMA FİLMİ, 30 DİZİ FİLM ÇEKİLDİ!

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2022 yılında, 18 sinema filmi, 30 dizi film, 102 belgesel film, 46 televizyon filmi ve programı, 27 reklam filmi ile 10 müzik klibi çekildi.

Bugüne kadar aralarında OSCAR ödüllü Argo, James Bond, Skyfall ve Inferno gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları ağırlamaya da devam ediyor.

Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin, 2. Dünya Savaşı’nın hikayesini konu edinen “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” adlı sinema filminin çekimleri Antalya’da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre’de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye’de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı.



Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham’ın başrolünde olduğu “Operation Fortune”, Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif’in yer aldığı “Tiger 3” filmi de Türkiye’de çekilen filmler arasında.