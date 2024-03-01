Sarıgöl’de deve güreşleri düzenlenecek

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde faaliyet gösteren Sarıgöl Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından 3 Mart Pazar günü Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelecek 100 deve Tırazlar Mahallesi Arenasında güreş tutacak.

Sarıgöl’de deve güreşleri düzenlenecek
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Sarıgöl Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından bu yıl 5’incisi yapılacak olan Deve Güreşleri Tırazlar Mahallesindeki Sarıgöl Deve Güreşi Aranesında 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sarıgöl Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Hüseyin Bayoğlu, 3 Mart Pazar günü yapılacak olan deve güreşlerine tüm Sarıgöl ve Ege Bölgesi halkının davetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Tırazlar Mahallesi Arena’da Antalya, Aydın, Muğla, İzmir ve Çanakkale gibi illerimizden 100 deve güreş tutacak. Tüm bölge ve ilçe halkımız davetlidir."

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