Sarıgöl’de deve güreşleri düzenlenecek

Sarıgöl Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından bu yıl 5’incisi yapılacak olan Deve Güreşleri Tırazlar Mahallesindeki Sarıgöl Deve Güreşi Aranesında 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sarıgöl Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Hüseyin Bayoğlu, 3 Mart Pazar günü yapılacak olan deve güreşlerine tüm Sarıgöl ve Ege Bölgesi halkının davetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Tırazlar Mahallesi Arena’da Antalya, Aydın, Muğla, İzmir ve Çanakkale gibi illerimizden 100 deve güreş tutacak. Tüm bölge ve ilçe halkımız davetlidir."