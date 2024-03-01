Sarıgöl’de deve güreşleri düzenlenecek
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde faaliyet gösteren Sarıgöl Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından 3 Mart Pazar günü Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelecek 100 deve Tırazlar Mahallesi Arenasında güreş tutacak.
Sarıgöl Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından bu yıl 5’incisi yapılacak olan Deve Güreşleri Tırazlar Mahallesindeki Sarıgöl Deve Güreşi Aranesında 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sarıgöl Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Hüseyin Bayoğlu, 3 Mart Pazar günü yapılacak olan deve güreşlerine tüm Sarıgöl ve Ege Bölgesi halkının davetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Tırazlar Mahallesi Arena’da Antalya, Aydın, Muğla, İzmir ve Çanakkale gibi illerimizden 100 deve güreş tutacak. Tüm bölge ve ilçe halkımız davetlidir."
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