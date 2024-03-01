Altını olanlar dikkat! Gram altın rekor tazeledi... 1 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın saat 09.41 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 125 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 474 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 293 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisinin fiyat baskılarının azaldığına işaret etmesinin ardından yükselerek 2 bin 46 dolar seviyesinde işlem görüyor.

1 MART 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.061,11

Gram altın satış: 2.061,45

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.461,00

Çeyrek altın satış: 3.511,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.944,00

Yarım altın satış: 7.087,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.824,00

Tam altın satış: 14.109,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.980,00

Cumhuriyet altını satış: 14.293,00

ATA ALTIN NE KADAR?