Bugün hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünde hava açk ve güneşli batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, olacak. İşte 1 Mart 2024 hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 hava durumu...
Editör: Orhun Çoban
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

1 MART 2024 HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 hava durumu... - Resim : 1

MARMARA
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 16°C
    Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli
  • KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
  • KOCAELİ °C, 22°C
    Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 18°C
    Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
  • DENİZLİ °C, 22°C
    Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
  • İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MUĞLA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 23°C
    Az bulutlu
  • ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 19°C
    Az bulutlu
  • MERSİN °C, 23°C
    Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
  • KONYA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
  • SİVAS °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
  • DÜZCE °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
  • SİNOP °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TOKAT °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 hava durumu... - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 9°C
    Az bulutlu
  • KARS °C, 9°C
    Az bulutlu
  • MALATYA °C, 15°C
    Az bulutlu
  • VAN °C, 6°C
    Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık
# Hava durumu
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