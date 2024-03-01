Bugün hava nasıl olacak? 1 Mart 2024 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

1 MART 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu

Az bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 19°C

Az bulutlu

Az bulutlu MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu

Az bulutlu KARS °C, 9°C

Az bulutlu

Az bulutlu MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu

Az bulutlu VAN °C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.