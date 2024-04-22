BİM'in 30 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi yayımlandı! Süt ürünleri ve atıştırmalıklar indirimde

BİM 30 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi tüketicilerin ilgi odağı oldu. BİM yeni aktüel ürünlerini yayımladı. Süt ürünleri ile atıştırmalık ürünler bu listede yer alıyor. 30 Nisan'da satışa çıkacak ürünler arasında hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM 30 Nisan 2024 indirimli ürünler listesi ayrıntıları...

BİM 30 NİSAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ