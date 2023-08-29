29 Ağustos Salı televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir ?

Sinema tutkunları, 29 Ağustos 2023 Salı günü ekrana gelecek yerli veya yabancı filmleri heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

MIDWAY

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi’ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur. “Kurtuluş Günü”, “Yarından Sonra”, “2012”, “Beyaz Saray Düştü” gibi yapımların yönetmen koltuğuna geçen usta isim Roland Emmerich'in yönetmenliğini üstlendiği filmin kadrosunda Patrick Wilson, Ed Skrein, Luke Evans, Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

Filmde ; Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; 29 Ağustos Salı saat 20:00 ' da Star Tv'de yayınlanacaktır. Seyredemeyenler için tekrar 22:30'da yayınlanacaktır.

ÇÖPÇÜLER KRALI

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

Filmde ; Kemal Sunal , Şener Şen , Ayşen Gruda , İhsan Yüce , Erdal Özyağcılar , Türker Tekin , İlyas Salman , Nejat Gürçen, İhsan Bilsev , Muadelet Tibet , Salih Sarıkaya , Nezahat Tanyeri , Nermin Özses, Ertuğrul Bilda , Selim Naşit gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; 29 Ağustos Salı saat 20:00 ' da Show Tv'de yayınlanacaktır.

OSMAN PAZARLAMA

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı Osman Pazarlama’nın yönetmen koltuğunda yine Togan Gökbakar oturuyor. Osman Pazarlama, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz’ın kahkaha dolu hikayesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ıspat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman’ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman’ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken, bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.

Filmde ; Şahan Gökbakar, Selim Akgül, Liberat Niyoyandika gibi oyuncular yer almaktadır.

Film 29 Ağustos Salı saat 20:00 ' da Fox TV' de yayınlanacaktır.