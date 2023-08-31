Bambaşka Biri dizisinden ilk kareler yayınlandı! En çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor!

Hande Erçel ve Burak Deniz’i bir araya getiren, FOX’ un heyecanla beklenen yepyeni dizisi Bambaşka Biri'nden ilk kareler yayınlandı. Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bambaşka Biri çok ses getiren tanıtımının ardından set kareleriyle de büyük ilgi gördü. Burak Deniz ve Hande Erçel’i yıllar sonra bir araya getiren ve merakla beklenen “Bambaşka Biri” yayınlanan tanıtımıyla tüm sosyal medya hesaplarında kısa sürede 5 milyondan fazla izlenmeyle, en çok konuşulan yapımlar arasında yerini aldı.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNDEN İLK KARELER YAYINLANDI!

BAMBAŞKA BİRİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bambaşka Biri İlk Bölümüyle 11 Eylül Pazartesi FOX'ta!

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR ?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla (Hande Erçel) ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın(Burak Deniz) yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan’a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan’ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan’ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla’ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan’ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan’dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.