Müge Anlı'nın kanalı mı değişti? Müge Anlı ne zaman başlıyor saat kaçta ? Yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı!

ATV ekranlarının fenomen haline gelen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona bomba bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan program, geri dönüş tarihini duyurdu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMININ YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİ

17 yıldır atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hiç şüphesiz gündüz kuşağı programlarının yenilmez rakibi.

MÜGE ANLI KANALI DEĞİŞTİ Mİ ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert her zaman olduğu gibi yine Atv ekranlarından yayınlanacak.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği program, özellikle işlediği kayıp ve çözülmemiş cinayet olaylarıyla gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

23 Haziran günü sezon arası veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekranlara ne zaman döneceği merak konusu olurken beklenen haber sonunda geldi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI!

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...