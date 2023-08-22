Hay Sultan dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Hz. Geylani kimdir? Hay Sultan dizisi nerede çekildi? Hay Sultan dizisini nerede yayınlanıyor?

Hay Sultan dizisi, 11. yüzyılda yaşamış ve manevi öğretileriyle tanınan sufi lider Hz. Geylani'nin hayatını 25 yıl süren inziva döneminden sonra Bağdat'a dönüşüne odaklanarak aktarıyor.

HAY SULTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, izleyicilere Hz. Geylani'nin hayatını, manevi yolculuğunu ve öğretilerini anlatarak onun manevi vizyonunu daha yakından tanıma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

HAY SULTAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dizide başarılı isimler Mehmet Özgür, Kerem Arslanoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Aytek Şayan gibi isimler rol alıyor. Yapımcılığını Akli̇ Fi̇lm'in üstlendiği dizi, dram ve tarihi kişilik türünde yer alıyor.

HAY SULTAN DİZİSİ NERE ÇEKİLİYOR?

Hay Sultan adlı yapımın çekimleri, Sakarya'daki Karaboğaz Sahili'nde gerçekleştiriliyor.

İSLAM DÜNYASININ ÖNEMLİ ŞAHSİYETİ : HZ. GEYLANİ KİMDİR?

Hz. Geylani, 1077-1166 yılları arasında yaşamış büyük İslam alimi, sufi ve manevi önderdir. İslam dünyasında saygı görmüş ve etkisi günümüzde hala hissedilen önemli bir figürdür.

İSLAM İLİMLERİ VE TASAVVUFA ERKEN İLGİ

Irak'ın Necef şehrinde doğan Hz. Geylani, erken yaşlardan itibaren İslam ilimleri ve tasavvufa ilgi duymuş, Bağdat'a giderek çeşitli alimlerden dersler almış ve manevi yolculuğuna başlamıştır.

ÖĞRETİLERİ VE MİRASI

Hz. Geylani'nin öğretileri, İslam'ın temel prensiplerine bağlılık, manevi derinlik, samimiyet ve insanların Allah'a olan yakınlığını artırmayı vurgular. Ölümünden sonra da öğretileri ve tarikatı yaşamaya devam etmiş, İslam dünyasında derin bir etki bırakmıştır.

HAY SULTAN DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Dizi TRT'nin ulusal dijital platformu olan tabii'de yayınlanıyor.

TRT Tabii'yi kullanabilmek için platformun resmi internet sitesine giderek kayıt olmanız gerekmektedir. Üyelik oluşturmak için adınızı, e-posta adresinizi ve diğer gerekli bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Bu işlem şimdilik ücretsizdir.

Yolculukları sırasında karşılaşan Abdülkadir Geylani ve Eşref, birlikte Bağdat'a doğru yola çıkacaklardır. İnzivasından dönen Abdülkadir Geylani, şehrin, içinde bulunduğu karmaşayı görerek hak mücadelesine girer.