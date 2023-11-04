Siroz Hastalığına Yakalanan Ufuk Özkan’dan Haber Var! Ufuk Özkan İyileşecek Mi?

Geniş Aile dizisindeki “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan, Aileler Yarışıyor programıyla ün kazanan 48 yaşındaki başarılı oyuncu Ufuk Özkan’dan yakın zamanda endişelendiren bir haber gelmişti. Başarılı oyuncunun üçüncü derecede siroz hastalığına yakalandığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu sağlık durumuyla alakalı son gelişmeleri paylaştı.

Hastalığı hakkında Acıbadem’de bir hastanede teşhisi konulan oyuncunun, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedeceği öne atılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen ve hızla basına yansıyan bu haberlerin peşinden durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, şu sözleri söylemişti;

“Bugün sağlığım hakkında çıkan haberlerle ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçlerle ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz). İyi ki varsınız.”

Açıklamalarının ardından hemen tedavisine başlanan oyuncunun, organ nakli olması gerekmediği ve tedavi sürecinin olumlu yönde ilerlediği açıklanmıştı. Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz gün Ataşehir’de bulunan bir AVM’de kameralara yansıdı. Siroz hastalığı tedavisi gören oyuncu, sağlık durumu hakkında;

“Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak sağlık kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum” diye konuştu. Ardından basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen başarılı oyuncu, “İzleyiciler sağ olsunlar, günler öncesinden biletleri tükettiler. Bende çok heyecanlıyım” şeklinde konuşarak, tiyatro oyunun heyecanını yaşadığını söyledi.