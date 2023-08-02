Yarın İbo Show var mı? Kanallar İbo Show'u istemiyor mu?

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses'in programı 'İbo Show' için yeni sezon kararı alındı ve beklenen açıklama sonunda geldi. Reytinglerde istenilen izlenme oranlarını yakalayamayınca ekranlara ara veren program, Tatlıses'in kendi kanalı olan Tatlıses TV'de yayınlanmaya devam edecek. Tatlıses, hayranlarına müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve iki ay sonra yeniden ekranlarda olacaklarını belirtti. Bu adım, İbrahim Tatlıses ve ekibinin program için özgürce yol alacağı bir dönemi başlatıyor.

İBRAHİM TATLISES'İN PROGRAMI İBO SHOW, YENİ SEZON İÇİN KANAL ARAYIŞINA GİRDİ

Star TV'de yayınlanan ve ünlü konukları ağırlayan İbo Show, reytinglerde beklenen izlenme oranlarını yakalayamayınca ekranlara ara verdi.



TATLISES TV İLE ÇARE BULUNDU: İBO SHOW KENDİ KANALINDA YAYINLANACAK

İbrahim Tatlıses, hayranlarını sevindirecek haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

İki Ay Sonra Yeniden Ekranda: İbo Show, Tatlıses TV Kanalında Yayınlanacak

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ İBRAHİM TATLISES'İN PROGRAM KARARINA İLİŞKİN İMA DOLU PAYLAŞIMI

Diğer Kanallardan Gelen Veto İddiaları: İbrahim Tatlıses, Kendi Kanalında Özgürce Program Yapacak Olmanın Sevincini Paylaştı

Tatlıses TV'de İbo Show : İzleyiciler, yeniden İbrahim Tatlıses'in programıyla buluşacak.





