Halka arzın perde arkası! Yatırım fırsatlarını keşfedin!

2023 yılında Türkiye'de halka arz sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 100'ü geçti. Bu artış, son dönemlerde halka arzın popülerliğinin artmasına neden oldu. Bu durmda yatırımcıların, halka arz edilen şirketleri dikkatli bir şekilde analiz ederek ve risklerini göz önünde bulundurarak yatırım yapmaları önemli hale geldi. Popülerliği artan halka arzın perde arkası nedir?

HALKA ARZIN PERDE ARKASI!

Halka arzın ülkemizde özellikle son yıllarda talep görmesinin bazı sebepleri vardır. Bu sebepler arasında Borsa İstanbul'un son yıllarda güçlü bir performans sergiliyor olması en önemlisidir. BIST 100 endeksi, 2023 yılında yaklaşık %170 yükseldi. Bu performans, yatırımcıların halka arzlara olan ilgisini arttırdı. Ayrıca son yıllarda Türkiye'de yatırımcı sayısı arttı. Bu artış, halka arzlara olan talebi de arttırdı. Bir yandan Türk şirketlerinin kurumsallaşması artınca bu şirketler halka arz için daha uygun hale geldi.

HALKA ARZ NEDİR? NEDEN YAPILIR?

Halka arz işlemi, şirketin belirli şartları yerine getirmesinden ve gerekli izinleri almasından sonra başlar. Şirket, halka arz sürecinde bir aracı kurum ile anlaşarak hisselerinin satışını gerçekleştirir. Halka arz edilen hisselerin fiyatı, aracı kurum tarafından yapılan değerleme çalışması sonucunda belirlenir. Halka arz edilen hisseler, yatırımcılara farklı yöntemlerle satılabilir.

En yaygın yöntem, talep toplama yöntemidir. Bu yöntemde, yatırımcılara belirli bir fiyat aralığı verilir ve yatırımcılar bu fiyat aralığı içinde talep ettikleri hisse senedi miktarını bildirirler. Talep toplama sonucunda, hisse senetleri yatırımcılara sabit bir fiyat üzerinden dağıtılır. Halka arz edilen hisselerin satın alınması için yatırımcının bir aracı kurumda hesap açması ve yatırım hesabına para yatırması gerekir. Halka arz edilen hisseler, aracı kurum üzerinden alınıp satılabilir.

HALKA ARZ KAZANÇLI MIDIR?

Halka arz edilen şirketlerin hisse senetleri, genellikle ilk etapta düşük fiyatlardan satılır. Şirket başarılı bir şekilde büyümeye devam ederse, hisse senetlerinin değeri de artabilir ve yatırımcılar kazanç elde ederler. Ancak, halka arz edilen her şirketin başarılı bir şekilde büyüyeceği ve hisse senetlerinin değerinin artacağı garanti değildir. Yatırımcıların, halka arz edilen şirketleri dikkatli bir şekilde analiz ederek ve risklerini göz önünde bulundurarak yatırım yapmaları önemlidir. Halka arzın kazançlı olup olmadığı, şirketin performansına, piyasa koşullarına, yatırımcının risk toleransına bağlıdır.

HALKA ARZIN RİSKLERİ VAR MIDIR?

Halka arz, yatırımcılar için bazı riskler içerebilir! İyi bir şirket seçilmemişse; şirketin başarısız olması durumunda, hisse senetlerinin değeri düşebilir ve yatırımcılar zarar edebilirler. Piyasa riski; borsadaki dalgalanmalar, hisse senetlerinin değerini olumsuz etkileyebilir. Faiz riski; faiz oranlarının artması, yatırımcıların hisse senedi getirilerini azaltabilir. Halka arz, yatırımcılar için önemli bir fırsat olabilir. Ancak, yatırımcıların halka arz edilen şirketleri dikkatli bir şekilde analiz ederek ve risklerini göz önünde bulundurarak yatırım yapmaları önemlidir.