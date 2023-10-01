Ekim Ayında Halka Arz Olacak Şirketler Neler? İşte Ekim Ayı Halka Arz Takvimi

Halka arz ile ilgilenen vatandaşlar, günümüz piyasasında hangi şirketlerin halka arz yapacağını öğrenmek amacıyla araştırmalara başlamış durumdalar. Ayrıca, internet arama motorlarında "Ekim 2023 halka arz takvimi" ve "Ekim ayında halka arz edilecek şirketler hangileri?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Ekim Ayı Halka Arz Takvimi 2023!

2023 Ekim ayında halka arz olacak şirketler araştırılıyor. İşte Ekim ayı halka arz olması beklenen şirketler listesi!

Meka Beton halka arzı SPK tarafından onaylandı.

• TAB Gıda

• Kızılay İçecek

• Tavuk Dünyası

• Rönesans Enerji

• Altınkılıç

• Penti

• Golda Gıda -Altınkılıç

• N11