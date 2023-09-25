Halka Arz Haram Mı? Borsa Ve Halka Arzlar Caiz Mi, Günah Mı?

Borsadan hisse alanlar, halka arzlardan ufak kazançlar elde etmeye başlayanların aklındaki soru "Halka arz haram mı, borsa caiz mi?" Gün geçtikçe yeni yatırımcının katıldığı halka arz hisseleri rekor kırmaya devam ediyor. Halka arz hisselerinden ve borsadan kazanç elde etmenin dinen nasıl bakıldığı da merak konusu oluyor. Gelin hep birlikte bu soruları cevaplandıralım.

Halka Arz Haram Mı?

Halka arz olmuş şirketler, İstanbul borsası yıldız pazarda işlem görmeye hazırlanan yeni şirketler şeklinde tabir edilebilir. Genellikle eşit dağıtım olduğu için küçük yatırımcı dostu bu sistemde herkese eşit sayıda lot dağıtımı yapılır. Lot, kısaca şirketin 1 adet payına denir. Şirketin en az 1 lotunu satın alarak şirkete ortak olmuş olunur. Bu şirketin 1 lotunun güncel değeri; o şirketin bilançosu, kârlılık, verimlilik gibi mali yapısındaki müspet veya menfi değişiklikler bu değeri etkileyebilir. Borsa İstanbul'da her hissenin en fazla ±%10 günlük değişime maruz kalabilir. Bu değerin üstü tavan, altı taban olarak halk arasında tabir edilir.

İslam hukukuna göre, borsada işlem yapmanın haram (yasak) veya helal (caiz) olup olmadığına dair görüşler farklılık gösterebilir. Her şirket sattığı ürüne veya yaptığı işlemlere(Faiz vb.) göre değerlendirilir. Bir hissenin caiz olup olmadığı katılım endeksi uygunluğundan anlaşılabilir. Katılım endeksine uygun ise o hissenin yatırımı dinen caizdir. Peki, nedir bu katılım endeksi? Gelin beraber inceleyelim.

Katılım Endeksi Nedir?

Katılım endeksinde olan şirketler genellikle İslam'a uygun yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için tasarlanmış bir finansal endekstir. Katılım endeksleri veya ürünleri, İslam hukukuna uygun prensiplere dayanarak oluşturulur ve bu prensiplere uygun yatırım yapma amacını taşırlar. Halka arz haram mı? Halka arz edilen şirketin katılım endeksine uygunluğu arz edilirken belirtilen bir özellik. Borsada katılım endeksinde olan ve olmayan şirketler bulunmakta. İşte katılım endeksinde bulunan birkaç şirket:

EUPWR ( Katılım endeksinde ✓ )

) THYAO ( Katılım endeksinde ✓ )

) AVOD ( Katılım endeksinde ✓ )

) ATATP ( Katılım endeksinde ✓ )

) EGGUB (Katılım endeksinde ✓)

Yukarında katılım endeksine uygun (caiz olan) tamamen rastgele 5 hisse kodu verilmiştir. İslam'a uygun yatırım yapmak isteyen kişiler detaylı bir araştırma ile yatırımlarını katılım endeksindeki şirketlere yapabilir. Verilen hisselerin yatırımına teşvik edilmemiştir. Yatırım tavsiyesi değil, örnek teşkil etmektedir.