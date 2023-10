The Worst of Evil konusu Ne? Nerede Yayınlanıyor!

The Worst of Evil Güney Kore yapımı başrolünde sevilen oyuncu Ji Chang-wook'un yer aldığı 2023 yılına damga vuracak bir dizi. Henüz sadece 3 bölümü yayınlanmış olan dizi The Worst of Evil konusu ne? Hangi platformda yayınlanıyor? Sizler için yazdık!

BİR GÜNEY KORE BAŞYAPITI! THE WORST OF EVIL KONUSU NE!

The Worst of Evil 2023 yapımı Güney Kore yapımı bir suç drama dizisidir. Dizi, 1990'larda Kore, Çin ve Japonya arasında yasa dışı uyuşturucu ticaretinden sorumlu olan devasa bir suç örgütüne sızan gizli polis müfettişlerini konu almakta.Dizinin oyuncu kadrosunda Ji Chang-wook, Wi Ha-joon, Im Si-wan, Im Se-mi, Jang Young-nam ve Choi Dae-hoon yer alıyor.

Dizinin bazı sahneleri Japonya ve Çin'de çekilmiş ancak The Worst of Evil dizisi büyük ölçüde Güney Kore'nin başkenti Seul'de çekilmiştir. Dizi, taşradaki bir polis karakolunda görevli olan dedektif Park Joon-mo'nun (Ji Chang-wook) hikayesini anlatıyor. Joon-mo, terfi vaadiyle Gangnam Birliği'ne sızması için seçilir. Gangnam Birliği, Seul'ün en büyük suç örgütü olarak yeni bir uyuşturucu türü olan Gangnam Crystal'i piyasaya sürmüştür. Joon-mo, örgütün içinde yükselerek, onları çökertmek için bir yol bulmaya çalışmaktadır. The Worst of Evil konusu ne sorusunu sizler için cevapladık. Peki dizi nerede yayınlanıyor?

THE WORST OF EVIL YAYINLANDIĞI PLATFORM!

1990'larda Güney Kore'de yaşanan gerçek bir uyuşturucu skandalından esinlenen The Worst of Evil dizisi toplamda 12 bölümden oluşmakta. Ha Dong-wook tarafından yönetilen dizi eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Özellikle dizideki oyunculuklar ve aksiyon sahnelerinin gerçekliği eleştirmenlerden tam not aldı. The Worst of Evil dizisi, 27 Eylül 2023'te Disney+'ta yayınlanmaya başladı.

Jİ CHANG-WOOK TV DİZİLERİ!

Kore dizilerinin yetenekli, başarılı ve izleyiciler tarafından sevilen oyuncusu Ji Chang-Wook The Worst of Evil dizisinin başrolünde. Peki Ji Chang-Wook'un yer aldığı diğer Tv dizileri neler? Sizler için yazdık: