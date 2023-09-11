Togg MTV vergisi ne kadar olacak? TOGG T10X MTV kaç TL?

Mayıs 2023 de teslim edilen Togg T10X sayısı Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklandı. ODMD'nin yaptığı resmi açıklamaya Mayıs ayı içerisinde 306 adet Togg T10X modeli teslim edildi. Vatandaşın ve Togg sahiplerinin merakla sorduğu soru "Togg MTV vergisi ne kadar olacak?" oldu. Gelin hep beraber detayları hızlıca inceleyelim!

TOGG MTV VERGİSİ NE KADAR? TOGG MTV'si KAÇ TL?

Ön sipariş sürecinin Mart ayında başlanan Togg t10x modelinin ilk teslimatları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a yapılmıştı. Daha sonrasında bakanlar, valiler ve kamu çalışanları başta olmak üzere ön sipariş sürecine başvuru yapan vatandaşlara Togg teslim süreci başlandı.

Togg MTV vergisinin kaç tl olacağı iddiaları plaka sorgusu sonucu ortaya çıktı. Bankacılık mobil uygulaması üzerinden yapılan bir sorguda Togg t10x modelinin MTV(Motorlu Taşıtlar Vergisi) kaç tl olduğu öğrenilebiliyor. Bu sorguda verginin ödenmemiş olması da bir başka önemli nokta oluyor. Çünkü bankacılık uygulaması ödenmemiş vergi tutarlarını listeliyor. Yapılan araştırmada Togg t10x model araca sahip eski ticaret bakanı Mehmet Muş'un otomobiline ait MTV vergisi gözlenmekte. Teyit.org sitesinde yayınlanan bilgiye göre Togg'un yıllık vergisi 23 bin 181 lira olduğu görülmektedir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Ülkemizde Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) her yılın başında Resmi Gazete'de yayınlanıyor. Yani 2023 yılının Motorlu taşıtlar vergisi tutarları 30 Aralık 2022 de belirlenmiş oluyor. Otomobiller için MTV hesabında birçok parametre bulunmakta. Bunlardan en çok bilinenler motor hacmi, otomobilin değeri ve otomobilin yaşıdır. Motor hacmi (cm^3) artması vergi tutarını arttırırken, otomobilin yaşının artması vergi tutarında indirime sebep oluyor. Bunun yanında ilgili motor hacminde otomobilin belli bir tutarın üstünde değerinin olması da MTV'nin artmasını sağlayan etkenlerden. Motorlu Taşıtlar Vergisi ikiye bölünerek 6 ayda bir tahsil edilmekte. Teşvik amacıyla elektrikli otomobillerde dörtte bir oranında mtv ödeniyor. Sonuç olarak T10X’in Motorlu Taşıtlar Vergisi 6 bin 452 lira 50 kuruş ila 25 bin 287 TL bandında değiştiğini söylemek mümkün. Yakında satışa sunulacak modelinde yıllık MTV 25 bin lirayı aşması bekleniyor.