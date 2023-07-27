DUYAN ÇILDIRIYOR! İki malzeme ile tüm kimyasal ürünleri evden çıkarın

Temizlikte kimyasal kullanımı solunum yolu hastalıklarına yol açar. Ancak iki doğal malzeme sayesinde işiniz artık çok kolay. Kimyasallarla vedalaşarak evinizi en sağlıklı yollarla temizleyebilirsiniz. İşte iki malzemeli doğal temizlik ürünü...

DUYAN ÇILDIRIYOR! İki malzeme ile tüm kimyasal ürünleri evden çıkarın
İki malzeme ile tüm kimyasal ürünleri evden çıkarın
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Ev temizliğinde sıklıkla kullanılan kimyasallar hem solunum yollarına hem de temizlenen alanlara hasar bırakır. İnatçı lekeler ya da paslar her ne kadar kötü görünse de kullanılan kimyasallarda bir o kadar hasara neden olur. Evlerinizi dip köşe temizleyeceğiniz ve solunum yollarınızı hasar görmeyeceği iki malzemeli temizlik ürününü duyanlar ise çıldırdı.

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Kimyasal temizlik malzemelerinden uzak durun

İKİ MALZEMLİ DOĞAL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

BEYAZ SABUN LİMON KARIŞIMI

Bu karışımı çoğu kişi ilk kez duyuyor normalde beyaz sabun sirke veya karbonat limon denilirdi.

Ancak bu karışım hepsinden daha etkili. Bir tencereye 3 litre su koyun.

Beyaz sabun limon karışımı

Ardından 2 kalıp sabunu rendeleyin. Başka bir kasede limonları parçalayın.

Parçaladığınız limonları tencereye boşaltın kaynatın.

Bu karışımı daha sonra bir plastik kaba boşaltıp kaldırın.

Beyaz sabun limon karışımı

Her temizleyeceğiniz alanda azar azar kullanın.

Pas, kireç alanları sünger yardımıyla silin.

Cam ya da hali temizliğinde sıcak suyun içine koyup yumuşatıp silin.

beyaz sabun limon karışımı

Çıkmayan inatçı yağ lekelerinin üzerine sünger yardımıyla sürün.

Bu lekeler kıyafetlerde varsa oralara da çitileyerek sürün.

beyaz sabun limon karışımı

Beyaz sabun limon karışımı asla yıpranma ve eskime yapmaz.

Aksine sürüldüğü alanı parlatır.

Musluklarda ya da duşa kabinde oluşan su lekeleri içinde birebir fayda sağlar.

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