DUYAN ÇILDIRIYOR! İki malzeme ile tüm kimyasal ürünleri evden çıkarın

Ev temizliğinde sıklıkla kullanılan kimyasallar hem solunum yollarına hem de temizlenen alanlara hasar bırakır. İnatçı lekeler ya da paslar her ne kadar kötü görünse de kullanılan kimyasallarda bir o kadar hasara neden olur. Evlerinizi dip köşe temizleyeceğiniz ve solunum yollarınızı hasar görmeyeceği iki malzemeli temizlik ürününü duyanlar ise çıldırdı.

İKİ MALZEMLİ DOĞAL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

BEYAZ SABUN LİMON KARIŞIMI

Bu karışımı çoğu kişi ilk kez duyuyor normalde beyaz sabun sirke veya karbonat limon denilirdi.

Ancak bu karışım hepsinden daha etkili. Bir tencereye 3 litre su koyun.

Ardından 2 kalıp sabunu rendeleyin. Başka bir kasede limonları parçalayın.

Parçaladığınız limonları tencereye boşaltın kaynatın.

Bu karışımı daha sonra bir plastik kaba boşaltıp kaldırın.

Her temizleyeceğiniz alanda azar azar kullanın.

Pas, kireç alanları sünger yardımıyla silin.

Cam ya da hali temizliğinde sıcak suyun içine koyup yumuşatıp silin.

Çıkmayan inatçı yağ lekelerinin üzerine sünger yardımıyla sürün.

Bu lekeler kıyafetlerde varsa oralara da çitileyerek sürün.

Beyaz sabun limon karışımı asla yıpranma ve eskime yapmaz.

Aksine sürüldüğü alanı parlatır.

Musluklarda ya da duşa kabinde oluşan su lekeleri içinde birebir fayda sağlar.