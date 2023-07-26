Pencere camlarında gram leke bırakmayan malzeme! Yıllardır bilmeden kullanmışız

Camlara iz bırakmadan temizlik yapmanın en kolay yolu bulaşık parlatıcısıdır. Bulaşık parlatıcısıyla pencerelerde oluşan lekelerin yanı sıra küfler ve rutubette kolayca temizlenir. En zor olan temizliklerden biri olan cam silmede iz bıraktırmayan bulaşık parlatıcısı sayesinde işinizde kolaylaşır.

Cam temizliğinde bulaşık parlatıcısı aynı zamanda uzun süre toz tutmasını engeller. Bulaşık parlatıcısını sadece camlarda değil daha birçok alanda kullanabilirsiniz.

İŞTE BULAŞIK PARLATISICININ KULLANIM ALANLARI

Halılardaki kahve lekelerini çıkararak daha temiz görünür. Aynı zamanda halı ipliklerine zarar vermez.

Kıyafetlerdeki pas ve lekeleri anında çıkartır ilk günkü yeniliğini korur.

Yer silerken hem parlatır hem de toz tutmaz.

Kaloriferleri derinlemesine temizler. İçeriğindeki hava akımını düzenler.

Elektronik aletleri bozmadan hasar vermeden parlatır. Toz ve lekelerini arındırır.

Rengi solmuş siyahları daha canlı göstermede yardımcı olur.

Bulaşık parlatıcısıyla buzdolabı da rahatlıkla silinebilir.

Kimyasal oranı az ancak çözünürlük gücü yüksek olan bulaşık parlatıcısı hasar vermeden temizler.

Klozet ve duşa kabinden çeşmelere kadar parlatan bulaşık parlatıcısıyla fayansları bile temizleyebilirsiniz.