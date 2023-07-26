Pencere camlarında gram leke bırakmayan malzeme! Yıllardır bilmeden kullanmışız

Ev temizliğinde en zorlardan biri de cam temizliğidir. Cam temizliğinde leke ya da gölge kalma oranı yüksektir. Bu da emeğinizi boşa çıkartır. Ancak yıllardır evde bulundurduğumuz o malzeme meğer her temizliğe devaymış. İşte bulaşık parlatıcısının kullanım alanları...

Pencere camlarında gram leke bırakmayan malzeme! Yıllardır bilmeden kullanmışız
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Camlara iz bırakmadan temizlik yapmanın en kolay yolu bulaşık parlatıcısıdır. Bulaşık parlatıcısıyla pencerelerde oluşan lekelerin yanı sıra küfler ve rutubette kolayca temizlenir. En zor olan temizliklerden biri olan cam silmede iz bıraktırmayan bulaşık parlatıcısı sayesinde işinizde kolaylaşır.

Cam temizliğinde bulaşık parlatıcısı aynı zamanda uzun süre toz tutmasını engeller. Bulaşık parlatıcısını sadece camlarda değil daha birçok alanda kullanabilirsiniz.

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Camlarda leke bırakmayan malzeme

İŞTE BULAŞIK PARLATISICININ KULLANIM ALANLARI

Halılardaki kahve lekelerini çıkararak daha temiz görünür. Aynı zamanda halı ipliklerine zarar vermez.

Kıyafetlerdeki pas ve lekeleri anında çıkartır ilk günkü yeniliğini korur.

Bulaşık parlatıcısı ne işe yarar

Yer silerken hem parlatır hem de toz tutmaz.

Kaloriferleri derinlemesine temizler. İçeriğindeki hava akımını düzenler.

Bulaşık parlatıcısı ne işe yarar

Elektronik aletleri bozmadan hasar vermeden parlatır. Toz ve lekelerini arındırır.

Rengi solmuş siyahları daha canlı göstermede yardımcı olur.

Bulaşık parlatıcısıyla buzdolabı da rahatlıkla silinebilir. 

Bulaşık parlatıcısı ne işe yarar

Kimyasal oranı az ancak çözünürlük gücü yüksek olan bulaşık parlatıcısı hasar vermeden temizler. 

Klozet ve duşa kabinden çeşmelere kadar parlatan bulaşık parlatıcısıyla fayansları bile temizleyebilirsiniz. 

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