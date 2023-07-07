Ovalamadan 10 dakikada duşakabini parlatın! Bir avuç limon tozunun üzerine sirke...

Banyo sırasında biriken nem ve su lekelerinden kaynaklı duşakabinde oluşan kirliliği temizlemek oldukça zorlaşıyor. Duşakabin temizliğini kolay haline getirmek için sizlere en basit ve doğal yolları derledik.

Birden sıcaklık değişimi duşakabin içinde buharlaşmaya neden olur. Bu da küfe ve bakteriye yol açar. Artan bakteri ve küf duşakabin kısmının lekelenmesine kireçlenmesine sebebiyet verir. Bu sağlık açısından oldukça tehlikelidir. Çünkü yıkanma sırasında o kirli suya maruz kalırsınız.

10 DAKİKADA DUŞAKABİNİ PARLATMANIN YOLLARI

Duşakabini 10 dakikada hızla temizletmenin yollarında kimyasal kullanmanıza gerek yok. Bunun için en hızlı yöntem limon tozu ve sirkedir. Bu iki malzeme hem çok ciddi bakteri öldürücü hem de hızla oldukları alanı temizler.

Bir kovanın içine bir bardak limon tozu ve sirkeyi karıştırın. Bu karışımı duşakabinin her yerine dökün ardından süngerle ovlayın.

Ovalama işlemi bittikten sonra ılık suyla durulayın. Duruladığınız yerleri kurulayın. Bu yöntem uzun süre leke ve küf oluşumunu da önler.

Küf ve bakteriler ciltte kaşıntı ve kabarmaya neden olur. Bu kabarma ve kaşıntılar ilerleyen zamanlarda sorunları artırır.

Duşakabin lavabo ve tuvalet temizliği bu yüzden önelidir. Ancak kimyasallarda bu kez temizlerken ciddi solunum sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar doğal yollarla temizliği önemser.