Sivrisinekleri yok eden karışım! Sivrisineklerin en nefret ettiği kokular

Sivrisineklerden kurtulmak için kullanılan bazı kimyasallar cilt ve solunum yollarına zarar verir. Bu yüzden uzmanlar doğal yollardan hazırlanan karışımları önerir. Yaz aylarında artan sivrisineklerden kurtulmanın en sağlıklı yollarından biri olan doğal karışımı sizler için derledik.

Sivrisineklerin en nefret ettiği kokulardan oluşan sprey sayesinde sonsuza kadar onlardan kurtulabilirsiniz. Hazırladığınız sprey hem sivrisinekleri önlüyor hem de daha önce sivrisineği ısırığına maruz kalınan yerleri hızla onarıyor.

SİVRİSİNEKLERİN EN NEFRET ETTİĞİ KOKULARDAN OLUŞAN SPREY

Bir sprey kutusunun yarısını beyaz sirke ile doldurun. Keskin kokusu sadece sivrisinekleri değil aynı zamanda ısıran tüm böcekleri uzaklaştırır.

Kutunun içine aynı zamanda lavanta yağından bir yemek kaşığı koyun. Güçlü bir esans kokuya sahip olan lavanta hem rahatlatıcı hem de hasar görmüş cilt yüzeyini hızla onarır.

Akabinde içerisine bir yemek kaşığı da nane yağı ilave edin. Hem beyaz sirke hem lavanta hem de nane karışımından ortaya çıkan keskin koku oldukça etkilidir.

Karışım sivrisineklerin neden olduğu iltihaplı şişme ve kaşınmayı da hızla yatıştırır. Bu sayede cilt yapısının deforme olmasının önüne geçer.