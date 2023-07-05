Asya kaplanı alarmı verildi! Asya Kaplanı sivrisineği ölümcül müdür?

İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde Asya Kaplanı alarmı verildi. Soktuğu yeri balon gibi şişiren bu sivrisinek ve taşıdığı hastalıklar ise merak edildi. Vaka sayılarının artması vatandaşlarda koruya neden oldu. Peki Asya Kaplanı sivrisineği ölümcül müdür? İşte yanıtı...

Asya kaplanı alarmı verildi! Asya Kaplanı sivrisineği ölümcül müdür?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Ticaret yoluyla dünyaya yayılan Asya Kaplanı sivrisineği ilk kez Türkiye'de 2009 yılında görülmüştü. Ancak uzun süre yaşam alanına sahip olmadı. Yıllar sonra ise 2022 yılında ciddi bir vaka artışına neden olacak düzeyde görüldü. Önüne geçilemeyen Asya Kaplanı sivrisineği soktuğu bölgeyi balon gibi şişiriyor. yaz aylarını kabusa çeviren bu sivrisinek hakkında merak edilenleri araştırdık. 

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Asya kaplanı sivrisineği yeniden ortaya çıktı

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ ÖLÜMCÜL MÜ?

Normal sivrisineğe göre ısırdığı yerde iltihaplı ödeme neden oluyor. Kanında taşıdığı virüs kana hızla karıştırdığından ateşlenme ve yorgunluğa neden olur.

Asya kaplanı sivrisineği yeniden ortaya çıktı

Özellikle sinir sistemine saldırarak vücudun direnç noktasını düşürür. Yetişkinlerde ciddi bir sağlık sorununa neden olmazsa da hemen müdahale edilmesinde fayda var.

Asya kaplanı sivrisineği yeniden ortaya çıktı

Ancak çocuklarda olumsuz sonuçlara neden olabilir. Erken müdahale bu yüzden önemlidir. Sulak alanlar sık sık ilaçlanarak bu sivrisineğin yayılması engellenebilir.

Bunun yanı sıra Asya Kaplanı Sivrisineği konusunda özellikle hamileler dikkat etmeli. Hem anne adayının hem de bebeğin hayatını tehlikeye sokar. 

Asya kaplanı sivrisineği yeniden ortaya çıktı

Evde bir tedavi uygulanmaz hızla bir uzmana başvurarak iltihap kurutucu ve ateş düşürücü tedaviye başlanmalı. 

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# Asya Kaplan Sivrisineği # ölümcül # sağlık
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