Ebeveynlerin Çocuklarına Söylemekte Zorlandığı Şeyler

Ebeveynler çocuklarının öğrenmesi gereken her şeyi kendilerinden öğrenmelerini isterler çünkü dışarıdan gelecek bilginin ne kadar güvenilir olduğunu bilemezler. Tabi ki çocukların sorduğu sorular karşısında ebeveynler çocuklarına her şeyi söylemez. Ebeveynlerin söylemekte zorlandığı konular...

Ebeveynlerin Çocuklarına Söylemekte Zorlandığı Şeyler
Ebeveynlerin Çocuklarına Söylemekte Zorlandığı Şeyler
Editör: Süleyman Daban

Araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 69'u çocuklarıyla para durumları hakkında konuşmaya istekli değil. Ebeveynlerin yaklaşık %61'i bu tartışmayı yalnızca çocukları mali durumlarıyla ilgili bir soru sorduğunda gerçekleştirdi. Bu, ebeveynlerin çocuklarının endişelenmesini istemediği bir korkunun nedeni olabilir. Ebeveynlerin çocuklarına söylemekte zorlandığı şeyleri derledik.

1. Para Sorunları Yaşıyor Olabilirler

Para sorunları yaşıyor olabilirler

Her ebeveyn çocuklarının karşısında bir süper kahramandır,  hiç şüphesiz. Ebeveynler çocuklarının endişelenmemesi için mali durumlarını saklayabilirler, çünkü maddi durumların küçük yaşlarda onları olumsuz etkileyeceğini düşünür.

2. Her Soruya Yanıt Veremezler

2. Her Soruya Yanıt Veremezler

Ebeveynler çocuklarının her şeyi kendilerinden öğrenmelerini ister, çünkü dışardan gelecek bilginin ne kadar kendi düşüncelerine yakın olduklarından emin olamaz. Psikologlar, çok sorulara maruz kalan ebeveynlerin artık çocuklarının ödevleri hakkında gelen sorulara da cevap vermekte zorlandığını açıklıyorlar.

3. Hayatta İstedikleri Her Şeyin Olamayacağını Söylemek

4. Hayatta istediğin hiçbir şey olamayacağını söylemek

Çocuklarının korkmasını istemedikleri için genç ebeveynlerde gözlenen en yaygın duygudur. Çocuklar, ebeveynlerinin hastalıkları hakkında yetişkinlerin yapacağı gibi hastane faturaları, cenaze töreninin nasıl yapılacağı veya bunlarla kimin ilgileneceği konusunda endişelenmiyor bu konuda sadece korkuyorlar ve çok üzgünler.

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# sağlık # ebeveyn # çocuk # psikoloji
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