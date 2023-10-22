Psikologlara Göre Çocuklarınız İle Banyo Yapmayı Bırakmalısınız!

Çocuğunuzla banyo yapmak harika bir bağ kurma fırsatı olabilir; ebeveynlerin %84'ü bunun çocuklarıyla geçirdikleri en kaliteli zamanlardan biri olduğunu kabul ediyor. Bazılarımız, çocuklarımıza ilk kez banyo yaptırmanın, onların meraklı gözlerini izlemenin ve suda olmaktan ne kadar keyif aldıklarını fark etmenin anısını her zaman yaşayacaktır. Psikologlar bu uygulamanın bebeklerimizin bilişsel ve duygusal gelişimi açısından kritik olduğunu ve bunu geride bırakmamız gereken bir zaman olduğunu söylüyor.

Çocuklarla Banyo Yapmanın Faydaları Olabilir

Küçük yaşta ki çocuklar ebeveynlerini izleyerek ve kopyalayarak çok şey öğrendikleri için, hem çocuklar hem de ebeveynler için bir bağ kurma fırsatı olabilir. Bebeğinizi yıkamak ona dokunmanın önemini öğretir ve bu ona ten tene temas hissini vermenin başka bir yoludur. Aynı zamanda ilgili tüm taraflar arasında olumlu ve sakinleştirici bir etkileşim sağlar.

Telefonlarımızın çoğu zaman takılıp kaldığımız birer aksesuar haline geldiği bu çağda yaşarken, banyo zamanının uygulamalı doğası, yerini teknolojiden uzak zamanlara bırakıyor. Ebeveynlerin %64'ü banyo sırasında telefonlarını kullanmadıklarını söyledi, bu da bu etkinliği çocuğunuzla bağlantı kurmak için mükemmel bir zaman haline getiriyor.

Çocuklarınızla birlikte banyo yapmak, onlara bedenleri ve çevrelerindeki dünya hakkında önemli dersler vermek için harika bir fırsat olabilir.

Çocuklarınızla Banyo Yapmayı Bırakmak İçin Doğru Yaş Nedir?

Bu sorunun net bir cevabı olmasa da ebeveynlerin bilinçli olması ve çocuklarından ipucu alması önemlidir. Çıplak olduklarında ebeveynlerinin yanında yorum yapmaya veya kendilerini rahatsız hissetmeye başlarlarsa, ebeveynler onların önünde soyunmayı veya banyo yapmayı bırakmalıdır. Tıp uzmanları, çıplaklığın evde olduğu, çocuk için travmatik olmadığı ve rızanın alındığı sürece yetişkinlerin çocuklarla banyo yapmasının sorun olmayacağına inanıyor.

Psikologlara göre, ebeveynlere çocukları okula başladıktan sonra 5-6 yaş civarlarında birlikte duş almayı ve banyo yapmayı bırakmalarını tavsiye ediyor. İlk etapta onları denetleyerek kendi başlarına banyoya geçişlerine yardımcı olabileceğimizi söylüyor. Bu şekilde özerklik duygusu kazanabilir ve önemli hijyen becerilerini öğrenebilirler.

Uzmanlara göre bu, çocuklarımızla banyo yapmayı bırakmak için uygun bir yaş çünkü büyüdükçe ve geliştikçe daha fazla mahremiyete ve kişisel alana ihtiyaç duyuyorlar. Bu onların sağlıklı sınırlar ve bağımsızlık oluşturmalarına yardımcı olur . Bu yaştan sonra çocuklarımızla banyo yapmak onların bu becerilerini geliştirmelerine engel olabilir ve hatta rahatsızlık duymalarına neden olabilir.