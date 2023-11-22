İçeceklerinizde Bu Katkı Maddesi Varsa Dikkat Edin! Sağlığınızı Aşırı Derecede Tehdit Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir zamanlar belirli gazlı içeceklerde yaygın olarak kullanılan ve bir dizi sağlık riskiyle bağlantılı olan tartışmalı bir gıda katkı maddesi olan bromlu bitkisel yağın kullanımını nihayet ortadan kaldırmayı planlıyor. Pek çok ülke bu maddeyi zaten yasakladı ancak bu hamle ile birlikte katkı maddesinin tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

Bromlu Bitkisel Yağ Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta, çok sayıda çalışmanın katkı maddesinin "artık güvenli olmadığı" sonucuna varmasının ardından gıdalardaki bromlu bitkisel yağın yasaklanmasını önerdiğini duyurdu ve Dünya Sağlık Örgütü bromlu bitkisel yağın kaldırılması için kanıtlar sundu.

Bromlu bitkisel yağ esas olarak cildi ve diğer dokuları tahriş edebilen aşındırıcı bir kimyasal olan bromin ile değiştirilmiş bitkisel yağdır. Geçtiğimiz yıllarda, narenciye aromasının ayrılarak bazı içeceklerin üstüne çıkmasını önlemek için küçük miktarlarda yaygın olarak kullanıldı.

Büyük şirketler bromlu bitkisel yağı kullanmaktan yıllar önce vazgeçmiş olsa da Dünya Sağlık Örgütü, bromlu bitkisel yağın gelişmekte olan ülkelerde ki bazı soda markalarında olduğunu söyledi.

Kanıtların bazıları, bromlu bitkisel yağa maruz kalan kemirgenlerin, vücudun metabolizmasını düzenlemeye yardımcı olan hormonları üreten hayati bir bez olan tiroidlerinde sorun yaşayabileceğini gösterdi.

Bromlu bitkisel yağın aşırı tüketiminin, sinirlilik, kafa karışıklığı, halüsinasyonlar ve psikoz gibi nörolojik ve psikiyatrik semptomların bir araya geldiği bir durum olan bromizme neden olabileceğine dair bazı kanıtlar da vardır.