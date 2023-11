Kışın Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin! Bağışıklığı Güçlendiren Kış Sebzeleri

Kış aylarında havanın soğuması ile bizi üşütmenin yanında bağışıklık sistemimizin düşmesine neden olur. Bağışıklık sisteminizin düşmesi size kışın birdenbire grip benzeri semptomlar yaşamaya başladığınızı ve çoğunlukla hapşırma ve öksürmenin görüldüğünü düşündürmüş olabilir. Kışın bağışıklığınızı güçlendiren kış sebzelerini derledik ve bunları sizinle paylaşmak istedik. Kışın bağışıklığı güçlendiren 5 doğal besin...

1. Şeker Pancarı

Beyaz şekerin sağlıklı bir alternatifi olan bir şeker pancarı gerçekten sağlık açısından önemli değerlere sahiptir. Şeker pancarı demir ve folat bakımından da zengindir ve kansızlığın önlenmesine yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirmeye ve soğuk algınlığına karşı savaşmaya yardımcı olur. Stresle savaşan antioksidanlar açısından da zengindir.

2. Turunçgiller

Portakal ve limon gibi turunçgiller, bilinen bir bağışıklık güçlendirici olan C vitamini açısından zengindir. Beyaz kan hücrelerinin üretimini artırmaya yardımcı olur ve böylece enfeksiyonlarla daha iyi savaşır. Portakal aynı zamanda sağlığınızı iyileştiren iyi bir potasyum, fitokimyasallar ve flavonoid kaynağıdır. Bağışıklığınızı güçlendirmek ve sağlıklı kalmak için sadece kış beslenmenizde değil günlük beslenmenizde narenciyelere yer verin.

3. Turpgiller

Turpgillerden sebzelerin örnekleri arasında lahana, lahana, brokoli ve karnabahar bulunur. Bunlar A, C, E vitaminleri, lif ve antioksidanlarla yüklüdür. Bu sebzelerdeki vitaminler ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirir. Kale C vitamini, beta-karoten ve folat açısından zengindir. Karnabahar aynı zamanda harika bir C vitamini kaynağıdır.

4. Acı Biber

Acı biber, tüm otlar ve baharatlar arasında en yüksek miktarda C vitaminine sahip olmasıyla sizi şaşırtabilir. Acı biberin kapsaisin içeriği hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.

5. Tarçın

Tarçın güzeldir ve bir baharattan daha fazlasıdır! Kan dolaşımını artırır ve vücudun sıcak tutulmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Sabah çayınıza ya da kek ve keklere tarçın ekleyebilirsiniz.