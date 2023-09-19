Mutfağınızda bu gereçler zehir saçıyor! Sağlıklı beslenme için bu alternatifleri denediniz mi?

Günümüzde neredeyse herkes sağlıklı beslenmenin yollarını arıyor. Sağlıklı beslenmenin hepimiz farkındayız. Yeterince protein alabiliyor muyuz? Yeterince mineralleri alabiliyoruz? Diye düşünürken belki de bu sağlıklı beslenme konusunda pişirdiğimiz gereçleri gözden kaçırıyor olabiliriz!

YEMEK PİŞİRİRKEN KAÇINMAMIZ GEREKEN ARAÇLAR

Yemek pişirirken hepimiz sağlıklı şeyler yemeye çalışıyoruz. Kimilerimiz bütçesine göre yemeğin içine et koyuyor kimilerimiz daha sağlıklı düşüncesi ile hayvansal gıdalardan uzak duruyor. Peki teflon tavaları ve tavuğa sarılmış alüminyum folyoyu doğru kullanmadığımızda oluşacak tehlikeleri biliyor muyuz?

1. TEFLON TAVA

Teflon tava muhtemelen bu listedeki en büyük suçludur; birçok kişi bu yapışmaz malzemeyi kullanışlı ve her yerde bulunduğu için seçiyor.

Teflon pişirme kaplarının yapışmaz özellikleri, 572°F'nin üzerine ısıtıldığında toksinleri sızdırmaya başlayan plastik bir polimer olan PTFE (politetrafloroetilen) kaplamasıyla elde edilir. Bu zehirli dumanlar, gayri resmi olarak Teflon gribi olarak bilinen polimer duman ateşi adı verilen grip benzeri semptomlara yol açar. Sadece insanlar için tehlikeli değiller, aynı zamanda hayvanlar için de ölümcüller.

Teflon pişirme kaplarında bulunan bir diğer kimyasal bileşik ise göğüs, prostat ve yumurtalık kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türleriyle bağlantılı olan PFOA'dır (perflorooktanoik asit) . PFOA'nın Teflon ürünlerde insanlar için hiçbir risk oluşturmayacak kadar küçük miktarlarda bulunduğuna inanılsa da, diğer birçok günlük eşyada da bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle maruziyetinizi sınırlamak en iyisidir.

Teflon tava tamamen sağlamken kullanılması güvenlidir. Teflon tavalar diğer pişirme kaplarına göre incedir ve kolayca diğer kaplara göre zarar görür. Teflon tavalarda ufacık bir kırılma, çizilme olduğu durumda zarar gören teflon tavanın kullanımından kaçınılması gerekir.

Teflon tavaların yerine alternatif olarak gerçek dökme demir tencere deneyebilirsiniz. Bu, zamana karşı gerçekten dayanıklı, güvenli bir pişirme seçeneğidir. İyi ve çok eşit bir şekilde ısınır ve hatta yapışmaz hale getirmek için baharatlanabilir. Yemeğinize zehirli hiçbir şey sızmaz ve aslında demir seviyenizi arttırmanın iyi bir doğal yoludur. Demir seviyeniz iyiyse, aynı derecede güvenli ve kullanımı rahat olan emaye dökme demir pişirme kaplarını deneyebilirsiniz.

2. ALÜMİNYUM TENCERE VE ALÜMİNYUM FOLYO

Alüminyum kullanımının bu kadar yaygın olması pazarlarda en çok bulunan araç gereçlerden yanadır. Özellikle eski zamanda köy mutfaklarında yaygın olarak görebiliriz. Bu kadar yaygın olmasının yanı sıra aynı zamanda çok güçlü, hafif, çok yönlü ve geri dönüştürülebilir. Ancak gizli tehlikeler de yok değil.

Alüminyum nörotoksik bir metaldir. Yüksek alüminyum seviyeleri Alzheimer ve ALS de dahil olmak üzere çeşitli merkezi sinir sistemi hastalıklarına neden olur. Her ne kadar alüminyum pişirme kapları genellikle kaplanmış olsa da, alüminyum tencereler zarar gördükçe bunların üzerindeki kaplarında kırılmasına neden olacak ve bu kabın kırılması ile toksik metalin yemeğinize bulaşmasına neden olur.

Bunun yerine cam tencere alternatifini deneyebilirsiniz. Bu, dikkate alınması gereken başka bir güvenli seçenektir. Isıtıldığında asla toksik madde yaymaz, dayanıklıdır, çevre dostudur ve eski tat ve kokuları tutmaz. Tek dezavantajı yapışmaz olmamasıdır, ancak bu kadar güvenli bir pişirme kabı için ödenmesi gereken küçük bir bedeldir.

3. BAKIR TENCERE

Mağazalarda bakır tencere görmüş ve ne kadar güzel olduğunu fark etmişsinizdir. Ayrıca hızlı ve eşit ısınmaya olanak sağlayan iletken özelliklerini de duymuş olabilirsiniz. Peki bakır tencereleri kullandığınızda gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz?

Diğer bazı ağır metaller gibi bakır da küçük miktarlarda insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ancak vücutta fazla miktarda bulunması ağır metal zehirlenmesine yol açabilir. Bakır tencere kaplanmadığında asitli yiyeceklerin pişirilmesi sırasında bakır açığa çıkabilir. Ve kaplandığında kaplama genellikle başka bir toksik element olan nikel içerir.

Bunun yerine paslanmaz çelik tencereleri alternatif olarak kullanabilirsiniz. Nispeten hafif ve çizilmelere karşı dayanıklı ve yapışmaz hale getirilecek şekilde terbiye edilebilir! Ayrıca size uzun süre hizmet edecektir. Gıdaya uygun paslanmaz çelik satın aldığınızdan emin olun; bu tür herhangi bir nikel veya krom içermez.

4. SERAMİK KAPLI TENCERE

Seramik kaplamalı tencereler güzel görünüyor ve ilk bakışta güvenli bir seçenek gibi görünebilir. Sonuç olarak %100 seramik kaplı tencereler yemek pişirmek için tamamen güvenlidir. Ancak seramik kaplama genellikle kötü malzemeleri gizler.

Yumuşak seramik kaplama pek dayanıklı değildir ve birkaç ay günlük kullanımdan sonra ufalanmaya başlar. Bu gerçekleştiğinde bazen kaplamada bulunan kurşun ve kadmiyum önce yemeğinize, daha sonra da vücudunuza karışacaktır. Kurşun zehirlenmesi, metal zehirlenmesinin en tehlikeli türlerinden biridir ve karın ağrısı, baş ağrısı, kısırlık ve diğer sağlık sorunlarına neden olur. Kaplama kurşunsuz olsa bile, kırılmış pişirme kapları yine de tehlike oluşturabilir; seramik kaplamanın altında genellikle nörotoksik alüminyum bulunur.

Bunun yerine seramik pişirme kabı alternatifini deneyebilirsiniz. Seramik pişirme kabı, tamamen doğal malzemelerden yapıldığı, toksik olmadığı ve ufalanmadığı veya soyulmadığı için mevcut en iyi ve en güvenli seçeneklerden biridir. Ayrıca yapışmaz ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tek dezavantajı, %100 seramiğin oldukça pahalı olabilmesidir, ancak size uzun süre dayanacaktır.