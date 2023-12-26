Şeytanın Kahrından Isırdığı Uyuz Otu! Uyuz Otunun Faydaları!

Uyuz otunu ilk defa duymuş olabilirsiniz. Fakat uyuz otunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Uyuz otunun birçok hastalık üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Uyuz otunun bilinmeyen faydalarını sizin için araştırdık! Uyuz otu nedir? Uyuz otunun faydaları nelerdir? Uyuz otu nasıl kullanılır? Uyuz otuyla ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızda. İşte uyuz otunun faydaları...

Uyuz Otu Nedir?

Bir rivayete göre şeytan yararlı bitkilere olan hırsını uyuz otundan almış ve kökünü ısırmıştır. Bu nedenden dolayı ise kökü kopuk gibi gözükmektedir. Uyuz otu bu yüzden şeytan otu olarak da kullanılmaktadır. Mavimsi menekşe görünümlü çiçeklere sahip olan uyuz otu, Temmuz ayından Eylül ayının sonlarına kadar çiçek açmaktadır. Uzun ve dik gövdelere sahip olan uyuz otunun bilimsel adı scabiosa olarak adlandırılır. Uyuz otu, tarakotugiller familyasından olan bir veya çok yıllık bir bitki türüdür. Bu bitkinin birçok türü bulunmaktadır. Yabani olanları ise daha çok kumlu yerlerde yetişmektedir.

Uyuz Otunun Faydaları

Genelde cilt hastalıklarında kullanılan uyuz otu, birçok hastalık üzerinde faydalı etkilere sahiptir. Uyuz otu, cilt hastalıklarının tedavisinin yanında bronşit, balgam söktürücü ve kan temizleyici etkilere de sahiptir. Gelin uyuz otunun faydalarına detaylarıyla birlikte bakalım.

Cilt hastalıklarının tedavilerinde kullanılır.

Uyuz hastalığında oldukça faydalıdır.

Yara tedavilerine birebir fayda sağlar.

Çıban, egzama ve deri döküntüleri gibi cilt hastalıklarının tedavilerinde kullanılır.

Kanı temizleyici etkisi vardır.

İştah açma özelliğine sahiptir.

Vücudu terletemeye yardımcı olur.

Saç derilerindeki yaraların iyileşmesine fayda sağlar.

Hazımsızlık, şişkinlik, gaz ve mide gibi sindirim problemlerine iyi gelir.

Adet dönemindeki sancıların hafiflemesine yardımcı olur.

Özellikle regl öncesi sendromu (PMS) yaşayan kadınlar için oldukça etkilidir.

Ağrı kesici ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

Baş ağrısı ve migren gibi ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.

Vücuttaki iltihaplanmaları azaltarak, romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

Vücutta oluşan; ödem, solucan, frengi ve veba gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Uyuz Otu Nasıl Kullanılır?

Deri Döküntüleri İçin Kullanılacaksa;

10 g. kurutulmuş uyuz otu bitkisi, 200 ml. suda 5 dakika kadar kaynatılır. Kaynatılan su, 10-15 dakika demlenip süzülür. Döküntülü yere sabah akşam olmak üzere çok bastırılmadan sürülür.

Kaşıntılar İçin Kullanılacaksa;

20 g. uyuz otu 500 ml. suda yaklaşık 10 dakika kadar kaynatılıp süzülür. Kaşınan bölgeye günde birkaç kez bu sudan sürülebilir. Sürdüğünüz yerin yıkanmamasına dikkat etmelisiniz.