Erdoğan TCG Anadolu teslim töreninde halka seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

Son Güncelleme:

Önümüzdeki aylarda savunma sanayi alanında pek çok müjdeleri olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

- Güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmeli ve kabul etmelidir. Bu anlayışla ülkemizin menfaatlerini uluslararası alanlarda korumak ve geliştirmek için bu tür projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını, savunma sanayimizin önümüzü açtığı güvenli yoldan ilerleyerek gerçekleştireceğiz. Hizmete aldığımız ve sac kesimini yaptığımız gemilerimizin ülkemize, ordumuza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gemilerimizin inşasında ve donatımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle millete buradan ayrıca bir haberi duyurmak istediğini belirterek, "TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz ve Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın. Sadece biz gururlanmayalım, millet olarak, milletçe de TCG Anadolu ile gururlanma imkanını halkımıza verelim." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # tcg anadolu

Benzer Videolar

“TCG Anadolu” teslim töreni “TCG Anadolu” teslim töreni
TCG Anadolu TSK envanterine giriyor TCG Anadolu TSK envanterine giriyor
TCG ANADOLU, göreve hazır TCG ANADOLU, göreve hazır
TCG Anadolu artık hizmette! TCG Anadolu artık hizmette!
Türkiye'den Azerbaycan'a MEMATT desteği Türkiye'den Azerbaycan'a MEMATT desteği
F-35 hararet yaptı F-35 hararet yaptı
AKINCI TİHA tam isabet vurdu AKINCI TİHA tam isabet vurdu
Savunma sanayisinde "dijital birlik" Savunma sanayisinde "dijital birlik"
Yerli SİDA'dan ilk güdümlü mühimmat atışı Yerli SİDA'dan ilk güdümlü mühimmat atışı
Bayraktar TB3 SİHA Bayraktar TB3 SİHA
TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor
Anka İHA ve ULAK 4,5G baz istasyonundan bir ilk Anka İHA ve ULAK 4,5G baz istasyonundan bir ilk
Çok Okunanlar
1 İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri
2 MEB'den tatil kararı
3 50 bin TL ödeme yapılıyor
4 Meteoroloji'den 9 il için uyarı
5 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim!