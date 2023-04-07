İsmail Demir tarih verdi: TCG ANADOLU göreve hazır
Türkiye'nin en büyük yerli savaş gemisi TCG ANADOLU, göreve hazır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun pazartesi günü düzenlenecek törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini söyledi.
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, dünyanın ise ilk SİHA gemisi olma özelliğine sahip TCG Anadolu göreve hazır hale geldi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı MİLGEM Gemiler Sözleşme imza töreninde TCG Anadolu gemisini pazartesi günü teslim edileceğini duyurdu.
TCG Anadolu’nun helikopter ve insansız hava araçları taşıyabilme özelliğine dikkat çeken Demir, Türk donanması için önemli bir güç olacağının altını çizdi.