ABD'nin para akıttığı F-35 projesinde sorunlar bitmiyor: Bu kez de motoru hararet yaptı

ABD'nin para akıttığı F-35'in motoru hararet yaptı. ABD ordusu, envanterdeki bütün F-35'lerin motor güncelleştirmesine tabi tutulacağını açıkladı.



Hararetin nedeni ise, F-35'in kullandığı F135 jet motorlarının, açıklanan rakamlardan daha düşük performansa sahip olması…



F-35 projesi, zaman içerisinde birkaç kez değişip geliştirilince uçağın daha da ağırlaştığı, bunun da tasarımını farklılaştırdığı vurgulandı. Halihazırda 1 trilyon dolardan fazla bir paraya mal olan F-35’lerin motor sorunun çözümü için ise en az 1,5 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç olduğu belirtildi.



Pratt & Whitney şirketince üretilen motorun, NATO'dan istenen gereksinimleri de karşılayamadığı ortaya çıktı. ABD’li generaller, Kongre'nin askeri komitesi ile yaptığı görüşmede, F-35 motorunun güncellenmesi ve geliştirilmesi için bütçe istedi. Komite, bu teklifi kabul etti.



Üretici firma, "Motorları 2030'ların ortasına kadar güncelleyerek sorunu çözeceğiz" vaadinde bulunsa da çözümün 10 yılı bulabileceği ifade edildi.



Daha önce de F-35'in iniş takımlarındaki aksaklıklar gündem oldu. ABD ve diğer ülkelerde en az 10 adet F-35 savaş uçağı hiçbir çatışmaya girmeden düştü, kaza kırıma uğradı.



Sık sık yaşanan kazaların ardından, birim başına 100 milyon dolara yakın bir maliyeti bulunan F-35 savaş uçakları için "milyonluk hurda" lakabı takıldı.