İsrail'de eylemler durmuyor: Gösterilerde ABD bayrağı detayı

İsrail’de hükümet karşıtı gösteriler, 13 haftayı geride bıraktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, tepki çeken yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasına karşın on binlerce İsrailli yine alanlara indi. Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının taşınması da dikkati çekti.

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İsrail’de, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına karşı ülke çapındaki eylemler bu hafta da sürdü.

Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin yasanın ertelendiğini açıklamasına rağmen, on binlerce İsrailli, Cumartesi günü yine meydanlara indi.

Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Netanya’da yapılan gösterilerde, Hükümet karşıtı sloganlar atıldı, Netanyahu istifaya çağrıldı.

Protestoları organize eden gruplar, gösterilere Tel Aviv'de 230 bin, İsrail genelinde 450 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının taşınması da dikkati çekti.

# abd # israil

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