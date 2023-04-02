İsrail'de eylemler durmuyor: Gösterilerde ABD bayrağı detayı

İsrail’de, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına karşı ülke çapındaki eylemler bu hafta da sürdü.



Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin yasanın ertelendiğini açıklamasına rağmen, on binlerce İsrailli, Cumartesi günü yine meydanlara indi.



Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Netanya’da yapılan gösterilerde, Hükümet karşıtı sloganlar atıldı, Netanyahu istifaya çağrıldı.



Protestoları organize eden gruplar, gösterilere Tel Aviv'de 230 bin, İsrail genelinde 450 bin kişinin katıldığını duyurdu.



Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının taşınması da dikkati çekti.