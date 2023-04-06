Türkiye'nin ürettiği MEMATT kardeş Azerbaycan'da mayın temizleme görevinde

Azerbaycanlı mayın temizleme uzmanları, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinin (ASFAT) ürettiği Mekanik Mayın Temizleme Araçları'nın (MEMATT) Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde yaptığı faaliyetleri olumlu karşılıyor.

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Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği mayınların temizlenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrayıl, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 MEMATT da sahada kullanılıyor.

Azerbaycan'a son teslim edilen ve motor güçleri yükseltilmiş MEMATT'larla işgalden kurtarılan Cebrayıl ilinde yapılan mayın temizleme faaliyetleri görüntülendi.

Azerbaycan İstihkam Birlikleri yetkilisi Yarbay Vügar Azizov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "MEMATT bize çok verimli katkı sunuyor. Hem insan gücü az kullanılıyor hem de araçlar belirli bir araziyi kısa sürede temizliyor. Çok kaliteli araçlar. Bize çok yardımı dokunuyor." diye konuştu.

ANAMA yetkilisi Niyameddin Hüseyinov da "MEMATT'ların kalitesini gördük. Sahadaki faaliyetlerinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

MEMATT'lar 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip.

MEMATT'ın motor gücü yükseltildi, alanındaki uluslararası rakiplerine göre en düşük titreşim seviyesine sahip oldu. Araç üzerindeki kamera sayısı arttırılarak operatöre kullanım kolaylığı sağlandı, aracın tozlu alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, kumanda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden boyutlandırıldı.

Aracın konumu da dahil olmak üzere araç ile operasyonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kontrolüne açık hale getirildi. Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, 13 kilograma kadar TNT'ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı, anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı başarıyla test edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # türkiye # MEMATT # Türk Silahlı Kuvvetleri

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