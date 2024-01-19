Mavi Vatan'da 4 yeni güç! Törende tam bağımsızlık mesajı

Türk Donanması, yeni milli deniz platformlarıyla Mavi Vatan'da gücüne güç katıyor.

Yalova'da "Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni" düzenlendi. 3 yeni savaş gemisi TCG İSTANBUL, TCG DERYA, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ile 1 silahlı deniz aracı MARLİN SİDA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

- Geçmişte parasını verip gemilerimizi alamadığımız bir dönemden, bugün icra ettiğimiz törenle kendi tersanelerimizde inşa edilen, dünyanın en modern harp gemilerini envantere aldığımız döneme ulaşıyor olmaktan ayrıca büyük gurur duyuyoruz.

Sefine Tersanesi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savunma sanayisi alanında “Kendi göbeğimizi kendimiz kestik” dedi. Erdoğan, savunma sanayisinde tam bağımsızlık, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.

- Ülkemiz, kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. İHA ve SİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biri. Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı. Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede sürekli engellerle karşılaşırdık. Kendi geliştirdiğimiz silahları kullanarak tüm bu sorunları aştık. Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.

TCG DERYA Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi , TCG Anadolu’dan sonra Türk Donanması’nın en büyük ikinci savaş gemisi oldu. TCG DERYA ile Türk Deniz Kuvvetleri, dünya denizlerinde yürütülecek operasyonlarda ulusal ve uluslararası görev kuvvetlerini, karadan bağımsız şekilde daha uzun süre destekleyebilecek.

- Göreve başladığımda gemilerimiz batılı devletlerden transfer edilmiş, hizmet dışına ayrılmış platformlardı. Tamamıyla dışa bağımlıydık. Bugün ise kendi mühendislerimizin dizayn ve inşa ettiği yerli ve milli gemilerle her geçen gün deniz kuvvetlerimiz gençleşiyor.

TGC İstanbul Gemisi, Milli Gemi Programı’nın 5’inci ve İSTİF SINIFI Firkateynlerin ilki… Aynı zamanda Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlanıp yerli imkanlarla üretilen ilk firkateyni özeliğine sahip.

Türk Donanması, Elektronik harp kabiliyetiyle dünyada ilk olan MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı ile de Mavi Vatan’da dosta güven, düşmana korku salacak.