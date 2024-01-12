Anka, 3 Kızılelma, Milli Uzay Roketi, STM500 Denizaltı...Milli Projeler bir bir tamamlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşunu çok yakın zamanda yapacağını açıkladı. Görgün, Türkiye’nin ikinci en büyük savaş gemisi Derya’nın da 19 Ocak’ta donanmaya teslim edileceğini duyurdu. “TCG Anadolu'ya kardeş geliyor” ifadelerini kullandı.

Anka, 3 Kızılelma, Milli Uzay Roketi, STM500 Denizaltı...Milli Projeler bir bir tamamlanıyor
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Anka, 3 Kızılelma, Milli Uzay Roketi, STM500 Denizaltı...
2023 yılı, Türk savunma sanayisine damga vuran bir yıl olmuştu. Önemli yerli ve milli projeler bir bir tamamlanıyor. 2024 yılı pek çok silah sisteminin teslimatının yapılacağı kritik bir yıl olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gazetecilere 2023 yılını değerlendirdi, savunma sanayisinin 2024 yılı hedeflerini paylaştı.

Görgün, 5. Nesil Milli Muharip uçak KAAN'ın hazır olduğunu söyledi. 6. nesil savaş uçağı için de çalışmaların başladığı duyurdu.

Haluk Görgün, Türkiye’nin TCG Anadolu'dan sonraki en büyük savaş gemisi olan Derya'nın teslim edileceği tarihi de açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İHA'larda kullanılan ve daha önce Kanada'dan ithal edilen kameraların da yerlileştirildiğini aktardı.

Altay Tankı'na ilişkin güncel durumun sorulması üzerine Görgün, "Test faaliyetleri ve seri üretim faaliyetleri devam ediyor. Proje takvimine uygun olarak bunların teslimatları yapılacak” dedi.

Görgün, savunma sanayisinde ihraç edilen ürünlerin yerlilik ve millilik oranlarını açıkladı, tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

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