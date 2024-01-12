Yeniden Refah'ta ittifak tartışması! Kurum'u eleştirdi İmamoğlu'nu övdü

Saadet Partisi'nden kopan ve son genel seçimde Cumhur İttifakı listelerinden seçime giren Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, şaşırtan açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti'yle yürütülen görüşmelerle ilgili Halk TV'ye konuşan Aydal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Çevre Şehircilik Bakanlığı döneminde 25 kuruşluk poşet dışında başka bir şeyle anılmadığını öne sürdü.

YENİDEN REFAH'TA İTTİFAK TARTIŞMASI

AK Parti'nin kendileriyle adaylarını paylaşmadıklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, "Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan övgüyle söz eden Aydal'ın açıklamaları Yeniden Refah Partisi'nde de tartışmalara yol açtı. Aydal'ın açıklamalarıyla ilgili Yeniden Refah Partisi'nden yapılan paylaşımda 'kişisel görüş' değerlendirmesinde bulunuldu.

İMAMOĞLU'NU ÖVDÜ



İşte Aydal'ın o açıklamaları:

- Sayın İmamoğlu'nun savunma noktasında değilim. Bu adamı biz Eyüp Sultan'da gördük Kuran okurken gördük. İnsan bazen sıkıntıda kalıp ağzından kaçmış bir cümleyle yargılanmamalıdır. Kendisini savunmak noktasında değilim ama bir gerçek var. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin 'hadi dövüş' diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptığı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum kanala karşı. Bu dahi bir beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum beyefendinin olmaması için yeterlidir.

'HAVANDA SU DÖVME TOPLANTISI'

- Bizim çok ciddiye alarak bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AKP'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak' Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar.

'MURAT KURUM ALGI YÖNETİMİYLE...'