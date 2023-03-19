HÜRJET piste çıktı, ANKA-3 piste çıkmaya hazırlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın ardından HÜRJET'in de piste çıktığını duyurdu. Bir haber de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin piste çıkmaya hazırlandığını duyurdu.

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Savunma sanayide yerli atılım hız kazandı. Türkiye'nin kendi geliştirdiği uçak, sistemler tek tek envantere girmeye başladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Milli Muharip Uçak'ın ardından HÜRJET'in de piste çıktığını duyurdu:

- Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! Milli Muharip Uçağı'ndan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin.

Yerli atılımlarımıza ivme katacak bir haber de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den TUSAŞ geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin piste çıkmaya hazırlandığını açıkladı:

- Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. Milli Muharip Uçağını ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
# HÜRJET # tusaş # Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı # ismail demir

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