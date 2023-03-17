Milli Muharip Uçak taksi testini başarıyla geçti: Piste çıktı

Milli Muharip Uçak taksi testlerine başladı. Kendi motorlarını kullanarak piste çıkan Milli Muharip Uçak, testi başarıyla tamamladı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi, ara vermeden devam ediyor.

Milli Muharip Uçak, taksi testini başarıyla geçti. Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen Milli Muharip Uçak, böylece ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu. Testi başarıyla tamamlayan Milli Muharip Uçak’ın, bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

İlk kez motorlarını çalıştırdığı anın görüntülerini gördüğümüz Milli Muharip Uçak, taksi testlerine başladı. Yer testleri aşamasın ilki olan taksi testi başarıyla tamamlandı.

SavunmaSanayiST.com internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü test esnasında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı. Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen Milli Muharip Uçak, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu.


18 Mart 2023 tarihinde roll-out diye tabir edilen hangardan çıkış töreninin gerçekleştirilmesi planlanan Milli Muharip Uçak, bu test ile birlikte roll-out’a hazır olduğunu göstermiş oldu.

Fotoğraflarda Milli Muharip Uçak’ın, gri boyamasına kavuştuğu, hava alıkları ile radom kısımlarının ise daha açık bir renge boyandığı görüldü.

# milli muharip uçak

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