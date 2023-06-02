Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları gökyüzünde nefes kesti. Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını özel video ile kutladılar. Video çok sayıda beğeni aldı.

Gökyüzünde dans ettiler, izleyenlerden büyük beğeni aldılar.

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından "Temsil etmekten gurur duyduğumuz Türk Hava Kuvvetlerimizin 112'nci yılı kutlu olsun." notuyla videolu mesaj paylaşıldı.

Videoda, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin uçuş görüntülerine yer verildi.

Mesajda, "Bir makine, bir insan tek vücut olduğunda yeryüzü ve gökyüzü birleşir. Bir savaşçı doğar. O, sensin." ifadeleri kullanıldı.

# Türk Yıldızları # Türk Hava Kuvvetleri

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