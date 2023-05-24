Millli balistik füze Tayfun yeniden ateşlendi

Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi. Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olan TAYFUN’un yeni test atışı Rize’de yapıldı. Tayfun, hedefini bir kez daha tam yerinden vurdu.

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Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de yapıldı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı böylelikle sorunsuz tamamlanmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Tayfun füzesinin test atışının görüntülerini paylaştı.

561 kilometrelik menzile sahip Tayfun’un iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için ise çalışmalar sürüyor.

Kilometrelerce uzaklıktaki hedefi başarı ile vuran Tayfun Balistik Füzesi daha önce de Yunanistan basını başta olmak üzere Dünya basınında geniş yer almıştı.

Yunanistan söz konusu deneme atışlarını "acil durum" manşetiyle duyurmuştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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