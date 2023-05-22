Türkiye kendi füze motorunu geliştirdi: Çakır ilk defa bu motorla İHA'dan atıldı

Türkiye'de bir ilk yaşandı. İnsansız hava aracından seyir füzesi ateşleyen ilk ülke olarak tarihe geçtik. Çakır füzesinin ateşlendiği füze motoru da tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Bu hamle ile Türkiye, füze motoru alanında Fransa'ya alternatif olabileceğini de göstermiş oldu.

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ROKETSAN imzalı Çakır füzesi, AKINCI SİHA'dan ateşlenirken, Türkiye dünyada seyir füzesini insansız hava aracından ateşleyen ilk ülke olarak tarihe geçmişti.

TRT Haber'e göre, Çakır füzesi test atışı sırasında tamamen milli imkanlarla geliştirilen bir füze motoruyla hedefine süzüldü. Özetle milli insansız hava aracından milli motorla çalışan milli bir füze ateşlendi. Türkiye sadece füzeyi değil onun motorunu da üreten bir ülke olduğunu kanıtlamış oldu.

Dünyada bu tarz motorları genelde Fransa tedarik ediyor. Bu durum onları hem tekel konumuna getiriyor hem de bu kartı ambargo kozu olarak kullanmalarının önünü açıyor.

Türkiye, kendi füzesine kendi motorunu taktığında sadece ambargodan kurtulmuş olmuyor. Yüzlerce milyon dolarlık bir piyasaya yeni oyuncu olarak giriyor. Fransa'nın tekelini kırabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# roketsan # seyir füzesi # füze motoru

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