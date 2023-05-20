Aksungur SİHA TSK'ya teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi hangar kapısını bir kez daha açtı. Üretimi tamamlanan 2 adet Aksungur SİHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Türk Ordusunun savaşma kabiliyetini arttıran İnsansız hava araçlarının sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet Aksungur SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. açıklaması yaptı.

Yüksek faydalı yük kapasitesine sahip Aksungur kesintisiz çok yönlü istihbarat gözetleme keşif ve taarruz görevleri için tasarlandı. Teknolojisi ve havadan yere silahlarıyla gece gündüz görev yapabilen Aksungur 40 saate kadar havada kalabiliyor.