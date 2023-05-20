Aksungur SİHA TSK'ya teslim edildi

Ordumuzun göklerdeki gözü olan insansız hava araçlarının arasına yenileri eklendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 2 adet Aksungur SİHA’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi hangar kapısını bir kez daha açtı. Üretimi tamamlanan 2 adet Aksungur SİHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Türk Ordusunun savaşma kabiliyetini arttıran İnsansız hava araçlarının sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet Aksungur SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. açıklaması yaptı.

Yüksek faydalı yük kapasitesine sahip Aksungur kesintisiz çok yönlü istihbarat gözetleme keşif ve taarruz görevleri için tasarlandı. Teknolojisi ve havadan yere silahlarıyla gece gündüz görev yapabilen Aksungur 40 saate kadar havada kalabiliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# aksungur # siha # Türk Silahlı Kuvvetleri

Benzer Videolar

TCG Anadolu nasıl demirliyor? TCG Anadolu nasıl demirliyor?
TCG Anadolu şehitleri selamladı TCG Anadolu şehitleri selamladı
Türkiye'deki F-16'lar özgürleşiyor Türkiye'deki F-16'lar özgürleşiyor
TCG Anadolu Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı TCG Anadolu Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı
TCG Anadolu yeniden İstanbul'da! TCG Anadolu yeniden İstanbul'da!
TCG Anadolu sahneye çıkıyor TCG Anadolu sahneye çıkıyor
TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı
"GÖKDENİZ" ile ASELSAN çıtayı yükseltiyor "GÖKDENİZ" ile ASELSAN çıtayı yükseltiyor
AKINCI TİHA dünyada ilki başardı AKINCI TİHA dünyada ilki başardı
Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun ateşlendi Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun ateşlendi
Dünya'da bir ilk! Dünya'da bir ilk!
SİPER hedefi tam isabetle vurdu! SİPER hedefi tam isabetle vurdu!
Çok Okunanlar
1 Venezuella'nın başkentinde Türkiye Cumhuriyet Caddesi
2 Ege Denizi'nde deprem
3 Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?
4 Rusya Bahmut'u kontrol altına aldı
5 Sinan Oğan'dan seçim açıklaması