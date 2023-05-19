TCG Anadolu nasıl demirliyor? İşte Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun, Sarayburnu Limanı'na demirleme anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

Son Güncelleme:

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'nun yolculuğunu, limana girişini ve demirleme anlarını içeren görüntüler kullanıldı.

Paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin Sarayburnu/İstanbul Limanı'na demirleme anları. Sizler de gururumuz TCG Anadolu'yu Sarayburnu Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tcg anadolu # Sarayburnu

Benzer Videolar

TCG Anadolu şehitleri selamladı TCG Anadolu şehitleri selamladı
Türkiye'deki F-16'lar özgürleşiyor Türkiye'deki F-16'lar özgürleşiyor
TCG Anadolu Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı TCG Anadolu Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı
TCG Anadolu yeniden İstanbul'da! TCG Anadolu yeniden İstanbul'da!
TCG Anadolu sahneye çıkıyor TCG Anadolu sahneye çıkıyor
TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı
"GÖKDENİZ" ile ASELSAN çıtayı yükseltiyor "GÖKDENİZ" ile ASELSAN çıtayı yükseltiyor
AKINCI TİHA dünyada ilki başardı AKINCI TİHA dünyada ilki başardı
Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun ateşlendi Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun ateşlendi
Dünya'da bir ilk! Dünya'da bir ilk!
SİPER hedefi tam isabetle vurdu! SİPER hedefi tam isabetle vurdu!
Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 O kişiler EYT'li sayılmayacak!
4 İstanbul’da havası en temiz ilçeler hangileri?
5 Motorine zam geldi