TCG Anadolu Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'nda halkı ve Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, İstanbul'a intikal seyri kapsamında Çanakkale Boğazı'nda halkımızı ve Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, TCG Anadolu personelinin Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladığı ana ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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