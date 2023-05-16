TCG Anadolu sahneye çıkıyor

İstanbul ve İzmir'de halkın ziyaretine açılan Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu'nun yeni rotası belli oldu.



Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gururu TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını duyurdu.



Bakanlık, TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını bildirdi.



Alsancak Limanı'na 3 Mayıs'ta demirleyen TCG Anadolu, römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların eşliğinde planlı bir tatbikata katılmak için hareket etti.



Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.



1200 askeri personel kapasitesinin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.



TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.



27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.



Askeri gemi, 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.



TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.