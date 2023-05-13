Dünyada bir ilk: AKINCI TİHA ve Çakır'dan tarihi adım

Dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı. Çakır'ın ilk atışı AKINCI TİHA’ya yüklenerek başarıyla tamamlandı.

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Roketsan'ın geliştirdiği mini seyir füzesi ÇAKIR'IN ilk atışı, AKINCI TİHA’dan yapıldı.

150 km menzile sahip olan ÇAKIR, SİHA’dan tam 7 bin metre irtifadan hedefe bırakıldı, hedefini tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığına dikkati çeken Demir, "AKINCI TİHA’dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# akıncı # tiha # roketsan

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