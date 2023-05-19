Türkiye'deki F-16'lar özgürleşiyor

Savunma sanayimizin yerli ve milli sistemlerle 'ÖZGÜR'leştirdiği ilk F-16'lar teslim edildi. Müjdeli haberi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 'Modernize edilen F16’larımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadeleriyle duyurdu.

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ÖZGÜR Projesi kapsamında milli ve yerli çözümlerle seviye atlayan ilk F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bundan sonra F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecek.” dedi.

Modernize F16’lar’ın savaşma kabiliyetleri yükseldi. Söz konusu proje, F-16 Blok-40/50 uçaklarına da uygulanacak. Bu sayede uçakların yapısal olarak 2040'lı yıllara kadar etkin kullanılması sağlanacak.

Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra uçaklara milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler entegre ediliyor. Bu sayede uçaklar "Viper" seviyesine ulaşacak. Özellikle görev bilgisayarı milli olduğu için savunma sanayisi tarafından geliştirilen yada geliştirilecek milli mühimmat ve füzelerin uçaklara doğrudan montajı yapılabilecek.

Milli haberleşme sistemleri ile F-16 uçakları, İHA/SİHA'lar, diğer uçaklar, kara ve deniz platform ve unsurlarıyla iletişim kurabilecek. Milli AESA Radar ve Milli Dost Düşman Tanıma Sistemi ile uçaklar, harekat sahasında üstünlük elde edecek.

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