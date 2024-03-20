AK Parti Anayasa için düğmeye basacak!

Bir süredir askıya alınan yeni anayasa için AK Parti harekete geçecek, muhalefet partilerini ziyaret edecek.

AK Parti Meclis Grubu, yerel seçim ve Ramazan Bayramının ardından muhalefetin kapısını “yeni anayasa” gündemiyle çalacak. NTV'ye konuşan AK Partili üst düzey bir yetkili, “Bayramdan sonra muhalefeti ziyaret edeceğiz, hiçbir ön şartımız olmayacak, bir metinle de gitmeyeceğiz, önce usulü konuşmak ve usulü belirlemek istiyoruz” dedi.

Yeni anayasanın 90-100 maddeden oluşmasını öngördüklerini belirten AK Partili yetkili, siyasi partilerden anayasaya ilişkin başlıkların ortaya konmasını isteyeceklerini söyledi.

Bunun için de muhalefetteki partilere en az üç aylık bir süre verileceği ifade edildi. Siyasi partilerin nasıl bir anayasa istediklerine ilişkin başlıkları ortaya koyması istenecek.

Muhalefetin eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde denge-denetleme konusunda da adım atılabileceğini belirten yetkili, Meclisi daha fazla devreye sokmak istediklerini söyledi.

Söz konusu ziyaretler sonrası gözler artık muhalefete çevrilecek.