AK Parti'de Büyük Kongre Günü: Yerel Seçimin Startı Veriliyor

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapılan kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti'de Büyük Kongre Günü: Yerel Seçimin Startı Veriliyor

AK Parti’nin Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yüz bin kişi Ankara Spor Salonu'nda buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede mesajlarını kürsüden verecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Kongreye 10 siyasi parti de davet edildi. Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongrenin ana sloganları “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” ve “Cumhuriyet’in yüz akı, Türkiye’nin yüz akı” olarak belirlendi.

AK Parti'de Büyük Kongre Günü: Yerel Seçimin Startı Veriliyor - Resim : 1

İstanbul'daki barajlarda son durum nedir? Baraj doluluk oranları artıyor mu? İSKİ açıkladı: 7 Ekim 2023 için barajlardaki su oranı...İstanbul'daki barajlarda son durum nedir? Baraj doluluk oranları artıyor mu? İSKİ açıkladı: 7 Ekim 2023 için barajlardaki su oranı...Yurt
# ak parti # kongre # ankara # recep tayyip erdoğan
Çok Okunanlar
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler...
Altın fiyatları yükseliyor mu? Altın fiyatları için güncel durum...
Altın fiyatları yükseliyor mu? Altın fiyatları için güncel durum...
Marmara Ve Ege Bölgesi Altın Oldu!
Marmara Ve Ege Bölgesi Altın Oldu!
Öne Çıkanlar TGB: Bu, Türk Devriminin Gelecek Yüzyıla Taşınma Yürüyüşüdür! TGB: Bu, Türk Devriminin Gelecek Yüzyıla Taşınma Yürüyüşüdür! Meksika'nın Güneyinde deprem! Meksika'nın Güneyinde deprem!